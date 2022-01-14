Вдова Задорнова впервые рассказала о вероятной причине появления опухоли мозга у сатирика

Причиной возникновения рака мозга у Михаила Задорнова могла стать травма, которую артист получил в 2006 году. Об этом рассказала его вдова Елена Бомбина.

«Мы поехали кататься на горных лыжах в Швейцарию вместе с Максимом Галкиным. Михаил - гонщик по натуре. Он был рад, что с нами едет Галкин. Он отказался надевать защитный шлем и экипировку», - поделилась женщина в эфире телеканала «Россия 1».

Она сообщила, что Задорнов упал и сильно ударился головой, образовалась большая гематома.

Михаил Задорнов умер в возрасте 69 лет 10 ноября 2017 года. Он долгое время лечился от онкологического заболевания. На телевидении дебютировал в 1982 году с монологом «Письмо студента домой». За свою творческую карьеру он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков.