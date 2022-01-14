Янукович подал иск против Рады

Бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск против Верховной рады. Он требует признать, что у парламента нет полномочий лишать его должности президента любым способом, кроме импичмента.

«Окружной административный суд Киева уже открыл производство по данному делу и рассмотрит его в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания», - написала у себя в Facebook представитель парламента в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

Закон о лишении Януковича почетного звания президента Украины вступил в силу 18 июня 2015 года. На Родине против бывшего лидера возбуждено несколько уголовных дел. В 2019 году политика заочно приговорили к 13 годам тюрьмы по обвинению в госизмене.

Сам Янукович свою вину категорически не признает. В России бывшему президенту Украины предоставили временное убежище. Где именно он находится, неизвестно.