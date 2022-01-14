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«Горынычи» в деле: тепловые машины растопили снег на аэродромах ЗВО

15:01 14.01.2022
Тепловая машина ТМ-59 создана на базе трактора Т‑155К, на котором установлен турбореактивный авиадвигатель.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На военные аэродромы Западного округа вышли «Горынычи». Так неофициально называют специальные тепловые машины ТМ-59, которые задействуют при расчистке летного поля и взлетно-посадочных полос.

Они оборудованы установкой с реактивным двигателем с высоким скоростным напором, доводящим температуру до 700 градусов. Она помогает очищать ото льда и намерзаний десятки метров в минуту.

Также на аэродромах используют поливочные машины с противгололедными реагентами и снегоуборочную технику. Все это позволяет безопасно проводить учения боевой авиации в условиях обильных снегопадов и низких температур.

Ранее сообщалось, что три тысячи военнослужащих ЗВО приступили к боевой подготовке в полевых условиях. В мероприятиях задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Игорь Крондо

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