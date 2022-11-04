Поздравление с орбиты и выставка об Украине: как в России отмечают День народного единства

Истоки праздника уходят на 410 лет назад — в этот день народное ополчение под руководством Минина и Пожарского освободило Москву от польских захватчиков.

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Россия отмечает День народного единства. Первым знаковую дату отпраздновал Дальний Восток. На кораблях Тихоокеанского флота торжественно подняли флаги расцвечивания и российские триколоры, отличившимся военнослужащим вручили грамоты. Возле музея Тихоокеанского флота состоялось посвящение учащихся в ряды «Юнармии».

На Сахалине ордена и медали получили 17 участников спецоперации. В Южно-Сахалинске праздник отметили крестным ходом. В Хабаровске провели Большой этнографический диктант. Поздравление с Днем народного единства передали россиянам и космонавты с орбиты.

На Красной площади в Москве после реставрации торжественно открыли памятник Минину и Пожарскому, президент вместе с представителями молодежных и волонтерских организаций возложил к монументу цветы. История Дня народного единства, учрежденного в 2005 году, берет начало в 1612-м. В этот день 410 лет назад народное ополчение под руководством Минина и Пожарского освободило Москву от польских захватчиков. Закончился длительный период Смутного времени и началось возрождение страны.

Путин также посетит мультимедийную выставку в Манеже «Украина. На переломах эпох». Это десять тематических залов, которые охватывают период от основания Древнерусского государства до наших дней. В экспозиции представлены уникальные фотографии, видеоматериалы, кинохроника, карты, плакаты и многочисленные архивные документы, рассказывающие о прочных связях Украины и России. Как подчеркивают создатели выставки, то, что происходит сейчас - это следствие ошибок, допущенных в разные годы и результат целенаправленной работы тех политических сил, который стремятся подорвать единство русского мира. В экспозиции представлены разные точки зрения российских и украинских историков и ученых разных эпох. Проект подготовлен Министерством культуры и парком «Россия - Моя история» при участии Патриаршего совета по культуре.