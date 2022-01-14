«Самодостаточная и уверенная в себе»: Евгений Герасимов рассказал о характере вдовы Мягкова

Народный артист России Евгений Герасимов поделился со «Звездой» воспоминаниями о совместных съемках со вдовой Андрея Мягкова, актрисой Анастасией Вознесенской. Он рассказал, что решил сыграть в одной из картин эпизодическую роль только потому, что в ней участвовали звездные супруги.

«Мы встречались после тех съемок, которые давно прошли, всегда с теплом, вниманием», - отметил он.

Также Герасимов сообщил, что с Вознесенской всегда было очень легко общаться, хоть они и вели с Мягковым затворнический образ жизни.

«Она была и актрисой прекрасной, и женщиной очень красивой. Очень самодостаточная, уверенная в себе. Она прекрасная, она тактичная», - поделился актер.

Артистка умерла в пятницу, 14 января, на 79-м году жизни. Вознесенская и Мягков были женаты с 1963 года, вплоть до смерти актера в феврале 2021 года.