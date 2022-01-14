«Были неразлучниками»: актриса Бочкарева рассказала об отношениях Вознесенской и Мягкова

Народная артистка России Анастасия Вознесенская была невероятной актрисой и потрясающей женщиной, а их любовь с Андреем Мягковым видели окружающие. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала актриса театра и кино Наталья Бочкарева.

Бочкарева играла вместе с Вознесенской в постановке «Ретро» на сцене МХТ имени Чехова, режиссером который был Мягков.

«Это была невероятная актриса и потрясающая женщина», - сказала Бочкарева.

Она добавила, что Вознесенская и Мягков всегда любили и поддерживали друг друга.

«Они мне, кажется, были неразлучниками, есть такие птицы, которые друг без друга не могут жить. И когда не стало замечательного режиссера, художника, наверное, немногие знают, что он потрясающие портреты рисовал, Андрея Васильевича Мягкова, я понимала, что, конечно, без него будет трудно, потому что это была такая настоящая любовь, это было чувство, которое было видно», - поделилась Бочкарева.

Вознесенская умерла в пятницу, 14 января, на 79-м году жизни. Советскому и российскому зрителю актриса больше всего запомнилась своей игрой в фильме «Майор Вихрь» и ролями в театральных постановках.

Вознесенская и Мягков были женаты с 1963 года, вплоть до смерти артиста в феврале 2021 года.