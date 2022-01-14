Умерла вдова Мягкова Анастасия Вознесенская

Народная артистка России, вдова актера Андрея Мягкова скончалась на 79-м году жизни. Об этом рассказали в МХТ имени Чехова.

«Сегодня, 14 января, ушла из жизни народная артистка России Анастасия Валентиновна Вознесенская. Ей было 78 лет», - говорится в сообщении театра.

Причина смерти не уточняется, однако отмечается, что у Вознесенской, как и у ее супруга, были проблемы со здоровьем, из-за которых они вместе оставили сцену. Информация о месте и времени похорон актрисы появится позже.

Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве. Училась в Школе-студии МХАТ. В 1963 году вышла замуж за Андрея Мягкова, они были женаты вплоть до смерти актера в феврале 2021 года.

В кинематографе Анастасия Вознесенская дебютировала в 1966 году, широкую известность ей принесла главная женская роль в фильме «Майор Вихрь». Всего в кино Вознесенская сыграла более 20 ролей.