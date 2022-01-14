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В чреве Ил-76: кадры погрузки на самолет БМД-2 костромскими десантниками в Казахстане

Константин Исаев
14:24 14.01.2022
Специалисты швартуют на палубах транспортных Ил-76 боевые машины десанта, планируется, что военнослужащие 331-го полка отправятся домой уже завтра.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Бойцы ВДВ из Костромы готовятся к возвращению домой - в аэропорту Алма-Аты миротворцы грузят технику в самолеты. Специалисты швартуют на палубах транспортных Ил-76 боевые машины десанта, планируется, что военнослужащие 331-го полка отправятся домой уже завтра.

ВКС предстоит не менее масштабная операция, чем во время ввода коллективных сил ОДКБ в Казахстан. На аэродроме за действиями наших военнослужащих наблюдал Константин Исаев.

«В первые дни миротворческой операции российские летчики совершили в Казахстан более 100 рейсов на транспортниках Ил-76 и Ан-124 «Руслан». Масса доставленных грузов исчисляется многими тысячами тонн. Так что и все ближайшие дни в аэропорту Алма-Аты, куда ни повернись, можно будет наблюдать одну и ту же картину: везде, практически везде, стоят наши, российские, транспортные самолеты», - прокомментировал корреспондент.

А миротворцы из Армении, Таджикистана, Белоруссии и Киргизии уже покинули Казахстан. Часть подразделений отправилась домой бортами ВКС России - скажем, для переброски контингента белорусов с аэродрома Жетыген, который они охраняли все последние дни, привлекли сразу 10 транспортников Ил-76. А вот военнослужащие из Киргизии покинули аэропорт Алма-Аты своим ходом - им до границы всего 250 километров. После торжественного построения бойцы погрузились на технику, и колонна грузовиков и БТР покинула воздушную гавань южной столицы Казахстана.

Ранее сообщалось, что четыре самолета Ил-76 с российскими десантниками вернулись из Казахстана в пункт постоянной дислокации в Иваново.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Игорь Крондо

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