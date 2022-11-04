МО РФ: штаб подразделения иностранных наемников поражен в районе Николаева

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Штаб подразделения иностранных наемников поражен ракетным ударом Вооруженных сил России в районе города Николаев. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников», — сказал он.

Конашенков добавил, что на Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение артиллерией, штурмовой и армейской авиацией. В результате уничтожено более 95-ти украинских радикалов, десять боевых бронированных машин и десять автомобилей различного назначения.

На брифинге Конашенков также рассказал о поражении цеха изготовления ракетных двигателей завода в Павлограде Днепропетровской области.