МО РФ: штаб подразделения иностранных наемников поражен в районе Николаева
Вооруженные силы РФ нанесли по штабу ракетный удар, рассказал представитель МО РФ Игорь Конашенков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Штаб подразделения иностранных наемников поражен ракетным ударом Вооруженных сил России в районе города Николаев. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников», — сказал он.
Конашенков добавил, что на Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение артиллерией, штурмовой и армейской авиацией. В результате уничтожено более 95-ти украинских радикалов, десять боевых бронированных машин и десять автомобилей различного назначения.
На брифинге Конашенков также рассказал о поражении цеха изготовления ракетных двигателей завода в Павлограде Днепропетровской области.