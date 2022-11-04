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ВКС России поразили цеха заводов в Харькове и Днепропетровской области

13:41 04.11.2022
В цехах на «Коммунаре» осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня. На заводе в Павлограде изготавливались ракетные двигатели.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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ВКС России поразили цеха заводов в Харькове и Днепропетровской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода “Коммунар” в городе Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня», - сказал он.

В общей сложности с начала спецоперации на Украине, удалось уничтожить 330 самолетов, 168 вертолетов, 2 426 беспилотников, 384 ЗРК, 6322 танка и других боевых бронемашин, 882 боевые машины РСЗО, 3 551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7 027 единиц военной автоспецтехники.

Сегодня российское военное ведомство показало кадры боевой работы Су-25. На опубликованном видео штурмовики наносят удары по замаскированным  вражеским позициям.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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