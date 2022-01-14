Астрономы нашли спрятанную «у всех на виду» гигантскую планету

Газовую планету, которая имеет такой же диаметр, как Юпитер, обнаружили астрономы. Причем гигантское небесное тело ранее ускользало от наблюдений.

Речь идет о планете TOI-2180 b, чья масса оценивается в 105 масс Земли и находится всего в 379 световых годах от Земли, что гораздо ближе, чем другие подобные планеты.

Орбита TOI-2180 b составляет 261 день. Кроме того, она вращается вокруг очень яркой звезды, благодаря чему ученые могут наблюдать за движением планеты.

Открытие удалось сделать при помощи астрономов-любителей, которые при помощи общедоступных сведений со спутников NASA заметили транзиты планеты. Результаты научной работы опубликованы в Astronomical Journal. Выдержки приводит «Российская газета».

Догадки любителей подтвердил астроном Пол Далб из Калифорнийского университета в Риверсайде, и его команда начала понаблюдать за гравитационным притяжением планеты к звезды, в том числе при помощи 14 разных телескопов на трех разных континентах.

Пока четкое изображение планеты получить не удалось, в следующий раз попытки будут сделаны в феврале, когда планета снова будет проходить мимо своей звезды.