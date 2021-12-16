Четыре газовых гиганта открыты в космосе

Четыре новые гигантские экзопланеты размером с Юпитер обнаружила международная группа астрономов. Речь идет о газовых гигантах под названиями HATS-74Ab, HATS-75b, HATS-76b и HATS-77b. Планеты выявили при помощи транзитного метода благодаря данным наземных телескопов фотометрического обзора HATSouth.

Вокруг экзопланет вращаются звезды класса к М- (красные звезды) и К-карликам (оранжевые). Научная работа опубликована в библиотеке препринтов arXiv.

HATS-74Ab расположена в 934 световых годах от Земли. Планета сравнима по размерам с Юпитером, однако ее масса на 46% больше. Она вращается вокруг своей звезды каждые 1,73 дня на расстоянии 0,024 астрономических единиц (а. е.) от нее.

Самая маленькая и наименее массивная из открытых экзопланет - HATS-75b. Ее радиус составляет 0,88 радиуса Юпитера и 0,49 его массы. Орбитальный период HATS-75b составляет около 2,79 дня, она находится на расстоянии 0,032 а. е. от родительской звезды.

HATS-76b - самая горячая экзопланета, равновесная температура оценивается в 939,8 К. Небесное тело обращается вокруг звезды каждые 1,94 дня и расположено от нее на расстоянии 0,026 а. е.

Масса последней из открытых экзопланет HATS-77b на 37% больше массы Юпитера. Радиус - на 16% больше. Экзопланета вращается вокруг своей родительской звезды на расстоянии около 0,036 а. е каждые 3,09 дня.