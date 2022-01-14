Погрузка и прощальные пожелания: костромские десантники готовятся к возвращению из Казахстана

В Алма-Ате готовятся к возвращению наши подразделения ВДВ из Костромы. Военнослужащие швартуют на грузовых палубах Ил-76 боевые машины десанта БМД-2. Планируется, что эта группа миротворцев вылетит на родину завтра.

Бойцы коротко пообщались с журналистами. От лица российской части контингента сил ОДКБ они поблагодарили Казахстан за теплый прием и пожелали республике мира и процветания. Военнослужащий миротворческого контингента ОДКБ Сергей Крылов сделал это, процитировав слова восточного мыслителя XI века Омара Хайяма.

«Я счастья желаю вам, братья мои, чтоб в дом не вошли к вам ненастные дни, пусть дети рождаются у каждого в доме, пусть Бог вам подарит счастливую долю. Творите, дерзайте, и побеждайте, и каждый день Творца благодарить не забывайте», - процитировал классика Крылов.

Ранее представитель миротворцев от Белоруссии полковник Дмитрий Соболь поделился впечатлениями о миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. По его словам, это был огромный опыт, а операция продемонстрировала мобильность, слаженность, понимание друг друга и отличное взаимодействие.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Игорь Крондо