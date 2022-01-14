Автоэксперт рассказал, как освободить машину от «ледяного панциря»

Автоэксперт Владимир Сажин в беседе со «Звездой» посоветовал москвичам в период резких перепадов температур, когда на дорогах становится особенно скользко, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и исключить резкие маневры. По возможности следует отказаться от использования личного транспорта.

«Не надо лопатой сбивать лед с корпуса автомобиля. Нужно разморозить стекла. Если машина будет вся во льду, разморозить ее нужно будет в естественных условиях. Заехать на какой-нибудь крытый паркинг, на какую-то паркому торгового центра. Машина сама естественным образом разморозится», - объяснил он.

Кроме того, эксперт добавил, что, если автомобиль оказался в ледяном панцире и доступ в салон транспортного средства заблокирован, можно взять кипяченую воду и полить дверь машины по контуру. Лед разморозится, и дверь откроется.

Ранее автоэксперт Московского политехнического университета Валерий Жар рассказал, что наиболее распространенной грубой ошибкой, которую допускают водители в зимний период, является начало движения без прогрева двигателя.