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Автоэксперт рассказал, как освободить машину от «ледяного панциря»

Анна Назайкина
12:06 14.01.2022
Не следует сбивать лопатой лед с корпуса автомобиля, предупредил Владимир Сажин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: автомобили Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Автоэксперт Владимир Сажин в беседе со «Звездой» посоветовал москвичам в период резких перепадов температур, когда на дорогах становится особенно скользко, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и исключить резкие маневры. По возможности следует отказаться от использования личного транспорта.

«Не надо лопатой сбивать лед с корпуса автомобиля. Нужно разморозить стекла. Если машина будет вся во льду, разморозить ее нужно будет в естественных условиях. Заехать на какой-нибудь крытый паркинг, на какую-то паркому торгового центра. Машина сама естественным образом разморозится», - объяснил он.

Кроме того, эксперт добавил, что, если автомобиль оказался в ледяном панцире и доступ в салон транспортного средства заблокирован, можно взять кипяченую воду и полить дверь машины по контуру. Лед разморозится, и дверь откроется.

Ранее автоэксперт Московского политехнического университета Валерий Жар рассказал, что наиболее распространенной грубой ошибкой, которую допускают водители в зимний период, является начало движения без прогрева двигателя.

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