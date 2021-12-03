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Эксперт назвал грубую ошибку автомобилистов зимой

Анна Назайкина
07:10 03.12.2021
При низких температурах увеличивается хрупкость материалов двигателя, предупредил специалист.
Эксперт назвал грубую ошибку автомобилистов зимой
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Наиболее распространенной грубой ошибкой, которую допускают водители в зимний период, является начало движения без прогрева двигателя. Об этом агентству «Прайм» рассказал автоэксперт Московского политехнического университета Валерий Жар. Он уточнил, что двигатель перед тем, как водитель поедет, должен прогреться минимум в пределах 50-60 градусов.

«В условиях низких температур современные горюче-смазочные материалы не утрачивают своих эксплуатационных свойств, что нельзя сказать о физических свойствах материалов деталей двигателя, где при низких температурах увеличивается хрупкость материалов, зазоры между трущимися поверхностями и неравномерно распределяется температура по деталям двигателя», — считает он.

Такие действия, по словам Жара, приводят к интенсивному износу механизмов и деталей двигателя. Кроме того, указал эксперт, еще одной распространенной ошибкой автомобилистов является начало движения после прогрева мотора на больших скоростях и повышенных оборотах.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин дал рекомендации по вождению на скользкой дороге. По его мнению, в ситуации, когда дороги завалены снегом, а город стоит в десятибалльных пробках, лучшим решением является отказ от передвижения на автомобиле.

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