В стране и мире Жена военнослужащего ВС РФ рассказала, как украинские боевики прислали ей фото связанного мужа Игорь Лапик Чтобы выйти на связь с девушкой, радикалы воспользовались популярным мессенджером. Мужчину держали в подвале. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Супруга освобожденного из украинского плена военнослужащего ВС РФ перед долгожданной встречей с мужем рассказала корреспонденту «Звезды», что боевики прислали ей фотографию связанного мужа. Чтобы выйти на связь с девушкой, радикалы воспользовались популярным мессенджером. Мужчину держали в подвале. «Мне написали ночью в Telegram с Украины. Сообщили, что находится в плену. Прислали его фотографию, где он связан, и его голосовые», - рассказала она. Накануне, 3 ноября, в Минобороны России заявили о возвращении из украинского плена 107 российских военнослужащих. Позже самолет с бойцами ВС РФ на борту прибыл на аэродром Чкаловский в Московской области, где их уже ждали родные. Экспертное мнение и аналитика