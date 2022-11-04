Жена военнослужащего ВС РФ рассказала, как украинские боевики прислали ей фото связанного мужа
Чтобы выйти на связь с девушкой, радикалы воспользовались популярным мессенджером. Мужчину держали в подвале.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Супруга освобожденного из украинского плена военнослужащего ВС РФ перед долгожданной встречей с мужем рассказала корреспонденту «Звезды», что боевики прислали ей фотографию связанного мужа.
Чтобы выйти на связь с девушкой, радикалы воспользовались популярным мессенджером. Мужчину держали в подвале.
«Мне написали ночью в Telegram с Украины. Сообщили, что находится в плену. Прислали его фотографию, где он связан, и его голосовые», - рассказала она.
Накануне, 3 ноября, в Минобороны России заявили о возвращении из украинского плена 107 российских военнослужащих.
Позже самолет с бойцами ВС РФ на борту прибыл на аэродром Чкаловский в Московской области, где их уже ждали родные.