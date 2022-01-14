Вооруженные силы России получили партию боевых машин пехоты БМП-3. Об этом сообщает Госкорпорация Ростех.

В сообщении говорится, что партия БМП-3 - завершающая в рамках двухлетнего контракта, подписанного с Минобороны России. Поставленные боевые машины пехоты пополнят технические парки всех военных округов страны.

«Курганмашзавод продолжает выполнение Государственной программы вооружений до 2027 года, в соответствии с которой Министерству обороны РФ будут поставляться боевые машины пехоты третьего поколения БМП-3, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л, десантная техника – БМД-4М и БТР-МДМ», - говорится в сообщении.

БМП-3 – боевая бронированная гусеничная плавающая машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя.

Это плавающая авиатранспортабельная машина, которая может десантироваться парашютным способом и с надводных кораблей. Она оснащена дизельным V-образным двигателем мощностью 500 л.с. Запас топлива в 700 л обеспечивает пробег до 600 км. Движение по дорогам с твердым покрытием может осуществляться с максимальной скоростью до 70 км/ч. Комплекс основного вооружения – 100-мм орудие, 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет ПКТ.

Ранее на Курганмашзаводе рассказали, зачем командиру БТ-3Ф, который построен на базе БМП-3, учиться пилотировать квадрокоптер.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Дмитрий Долгов