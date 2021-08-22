Армия В «Курганмашзаводе» рассказали, зачем командиру БТ-3Ф учиться пилотировать квадрокоптер Тимур Шерзад По словам Тюкова, делу помогают плотные контакты с центром обучения военнослужащих в Туле, и вносить в программы необходимые изменения и дополнения. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости Читайте нас на: Исполнительный Директор «Курганмашзавода» (входит в Госкорпорацию «Ростех») Петр Тюков рассказал, зачем командиру БТ-3Ф учиться пилотировать квадрокоптер. «Мы сейчас на все наши машины - БТ-3Ф тому яркий пример - стараемся компоновать системами видеонаблюдения, которые дорогу позволяют лучше видеть. Плюс к этому тот квадрокоптер, который мы смогли внедрить и применить, позволяет не только механику-водителю, но и командиру экипажа наблюдать сверху за полем боя», - сказал Тюков «Звезде» на форуме «Армия-2021». Он добавил, что эта возможность расширяет список необходимых для освоения экипажами бронетехники навыков. Но, по словам Тюкова, вхождение «Курганмашзавода» в «Ростех» позволяет поддерживать плотные контакты с центром обучения военнослужащих в Туле, и вносить в программы необходимые изменения и дополнения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика