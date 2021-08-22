В «Курганмашзаводе» рассказали, зачем командиру БТ-3Ф учиться пилотировать квадрокоптер
Исполнительный Директор «Курганмашзавода» (входит в Госкорпорацию «Ростех») Петр Тюков рассказал, зачем командиру БТ-3Ф учиться пилотировать квадрокоптер.
«Мы сейчас на все наши машины - БТ-3Ф тому яркий пример - стараемся компоновать системами видеонаблюдения, которые дорогу позволяют лучше видеть. Плюс к этому тот квадрокоптер, который мы смогли внедрить и применить, позволяет не только механику-водителю, но и командиру экипажа наблюдать сверху за полем боя», - сказал Тюков «Звезде» на форуме «Армия-2021».
Он добавил, что эта возможность расширяет список необходимых для освоения экипажами бронетехники навыков. Но, по словам Тюкова, вхождение «Курганмашзавода» в «Ростех» позволяет поддерживать плотные контакты с центром обучения военнослужащих в Туле, и вносить в программы необходимые изменения и дополнения.