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В «Курганмашзаводе» рассказали, зачем командиру БТ-3Ф учиться пилотировать квадрокоптер

Тимур Шерзад
16:27 22.08.2021
По словам Тюкова, делу помогают плотные контакты с центром обучения военнослужащих в Туле, и вносить в программы необходимые изменения и дополнения. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Исполнительный Директор «Курганмашзавода» (входит в Госкорпорацию «Ростех») Петр Тюков рассказал, зачем командиру БТ-3Ф учиться пилотировать квадрокоптер. 

«Мы сейчас на все наши машины - БТ-3Ф тому яркий пример - стараемся компоновать системами видеонаблюдения, которые дорогу позволяют лучше видеть. Плюс к этому тот квадрокоптер, который мы смогли внедрить и применить, позволяет не только механику-водителю, но и командиру экипажа наблюдать сверху за полем боя», - сказал Тюков «Звезде» на форуме «Армия-2021».

Он добавил, что эта возможность расширяет список необходимых для освоения экипажами бронетехники навыков. Но, по словам Тюкова, вхождение «Курганмашзавода» в «Ростех» позволяет поддерживать плотные контакты с центром обучения военнослужащих в Туле, и вносить в программы необходимые изменения и дополнения. 

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