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Сбили двадцать украинских БПЛА за неделю: российский боец рассказал о работе «дронобойки»

06:29 17.10.2022
Расчеты электромагнитных комплексов ведут наблюдение за воздушным пространством и в случае обнаружения дронов противника уничтожают электромагнитным импульсом.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вооруженные силы России за две недели сбили до 20 украинских беспилотных летательных аппарата с помощью электромагнитных комплексов в ходе спецоперации.

«Этот аппарат для того, чтобы сбивать БПЛА. В течение двух недель беспрерывной боевой работы было сбито до 20 вражеских беспилотников», - рассказал один из участников СВО с позывным «Сокол».

В районах дислокации и боевых позиций подразделения артиллерии находятся под защитой электромагнитных комплексов. Их расчеты ведут наблюдение за воздушным пространством и в случае обнаружения дронов противника уничтожают электромагнитным импульсом.

Кроме этого, Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО), которые действуют под прикрытием расчетов электромагнитных комплексов.

Как уточнили в ведомстве, расчеты после получения координат целей выдвинулись в район боевого применения, далее выполнили оперативное развертывание и наведение. После прибытия на огневую позицию подготовка к поражению целей заняла не более минуты. Около 20 снарядов калибром 220 миллиметров поразили укрепрайон и уничтожили боевую технику ВСУ.

Ранее МО опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в зоне проведения специальной военной операции. При помощи беспилотных летательных аппаратов были обнаружены украинские диверсионно-разведывательные группы, а также бронированная техника ВСУ, замаскированная в лесополосе.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.

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