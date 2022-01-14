Диетолог рассказал, как коронавирус влияет на вес человека

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе со «Звездой» рассказал о влиянии коронавирусной инфекции на вес больного. По словам специалиста, может наблюдаться как набор массы, так и ее потеря.

«Последнее, о чем надо думать при коронавирусной инфекции - это о том, что, не дай бог, там вес наберется. Там, действительно, наблюдается такая двухфазная вещь. В острую фазу вес теряется довольно быстро, а потом, когда идет фаза выздоровления, здесь, наоборот, может повышаться», - отметил Гинзбург.

Врач рассказал, что питание при COVID-19 должно быть противовоспалительным и иммуностимулирующим. И то, и другое достигается снижением в рационе сахара и «плохих» жиров, добавил он.

«Увеличение зелени, ягод, приправ. Чеснок, лук, куркума...Увеличение морской рыбы, круп, особенно гречки, кисломолочных напитков. Такое питание, которое у большинства из нас ассоциируется со здоровым», - сказал диетолог.

Ранее диетолог Елена Игнатикова объяснила, почему зачастую люди, которые инфицированы коронавирусной инфекцией и переносят болезнь с клиническим проявлениями, жалуются на потерю аппетита.