Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Диетолог рассказал, как коронавирус влияет на вес человека

Анна Назайкина
10:54 14.01.2022
Питание при COVID-19 должно быть противовоспалительным и иммуностимулирующим, рассказал медик.
Диетолог рассказал, как коронавирус влияет на вес человека
© Фото: pexels
Читайте нас на:

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе со «Звездой» рассказал о влиянии коронавирусной инфекции на вес больного. По словам специалиста, может наблюдаться как набор массы, так и ее потеря.

«Последнее, о чем надо думать при коронавирусной инфекции - это о том, что, не дай бог, там вес наберется. Там, действительно, наблюдается такая двухфазная вещь. В острую фазу вес теряется довольно быстро, а потом, когда идет фаза выздоровления, здесь, наоборот, может повышаться», - отметил Гинзбург.

Врач рассказал, что питание при COVID-19 должно быть противовоспалительным и иммуностимулирующим. И то, и другое достигается снижением в рационе сахара и «плохих» жиров, добавил он.

«Увеличение зелени, ягод, приправ. Чеснок, лук, куркума...Увеличение морской рыбы, круп, особенно гречки, кисломолочных напитков. Такое питание, которое у большинства из нас ассоциируется со здоровым», - сказал диетолог.

Ранее диетолог Елена Игнатикова объяснила, почему зачастую люди, которые инфицированы коронавирусной инфекцией и переносят болезнь с клиническим проявлениями, жалуются на потерю аппетита.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:56 Спорт
Визу теннисиста Джоковича повторно аннулировали
08:53 В стране и мире
СМИ: Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
08:32 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места жесткой посадки легкомоторного самолета на Алтае
07:39 В стране и мире
«Бойтесь и ждите худшего»: на сайте Минобрнауки Украины появились угрозы гражданам страны
07:10 Армия
Видео
Сквозь леса, поля и горы: как работают трубопроводные войска ВС РФ
Популярное
Видео
Снова жив: в Манеже в интерактивной форме расскажут о жизни Виктора Цоя
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой попросил педагогов о «неофициальном» экзамене
Видео
Спасенный в тундре: потерявшийся на Ямале рассказал, как ему удалось выжить в 40-градусный мороз
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.