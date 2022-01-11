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Врач рассказала, нужно ли заставлять себя есть при коронавирусе

Анна Назайкина
06:29 11.01.2022
Для того чтобы сопротивляться инфекции, организму приходится тратить много энергии, обратила внимание медик.
Врач рассказала, нужно ли заставлять себя есть при коронавирусе
© Фото: imagebroker, Michaela Begsteiger, Globallookpress
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Терапевт, диетолог Елена Игнатикова объяснила россиянам, почему зачастую люди, которые инфицированы коронавирусной инфекцией и переносят болезнь с клиническим проявлениями, зачастую жалуются на потерю аппетита.

Врач обратила внимание на то, что при любом инфекционном заболевании, которое протекает с повышенной температурой, у пациента может пропадать интерес к еде. В данной ситуации потеря аппетита вызвана не какими-то особыми свойствами коронавирусной инфекции, а общим состоянием организма, подчеркнула она.

«Если есть инфекция, и она протекает со всеми симптомами — с повышением температуры тела, с интоксикацией организма, с ломотой, с поражением органов — конечно, аппетита не будет, потому что организм борется с инфекцией», — сказала медик в беседе с радио Sputnik.

Однако, отметила диетолог, для того чтобы сопротивляться инфекции, организму приходится тратить много энергии. В связи с этим в те моменты, когда больной чувствует небольшое улучшение состояния, ему нужно принимать пищу, даже при отсутствии аппетита.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что инкубационный период при заражении штаммом коронавируса «омикрон» составляет три-шесть дней. Также она отметила, что симптомы болезни могут появиться уже на следующий день после контакта с заболевшим.

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