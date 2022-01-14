Вирусолог объяснил бессмысленность измерения антител к COVID-19

Определение антител к коронавирусной инфекции перед проведением вакцинации от COVID-19 бессмысленно. Об этом в беседе со «Звездой» заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. Он подчеркнул, что такой позиции сейчас придерживаются специалисты всего мира.

Есть два обоснования использования подобной практики, уточнил специалист. Во-первых, лабораторные анализы на титр антител не идентифицируют отдельно нейтрализующие антитела, благодаря которым еще можно делать какие-то выводы о наличие иммунитета к коронавирусу, пояснил ученый.

«Действительно, сейчас считается, и это такая точка зрения специалистов всего мира, что это очень второстепенное дело - измерение антител. Дело в том, если бы антитела измерялись нейтрализующие, (имело бы смысл – прим. ред.), потому что между иммунитетом и нейтрализующими антителами есть более определенная связь, а просто измерять антитела, антител много, разных видов антител, которые возникают при ковидной инфекции, их много», - указал Альтштейн.

Он добавил, что среди мировых специалистов имеется и другой обоснование тому, что измерять антитела перед прививкой не нужно: у человека может быть Т-клеточный иммунитет и нейтрализующие антитела в невысоком титре, которые защищают от вируса, но просто не определяются обычными методами.

«Другой подход, вот вы ввели вакцину, у вас нет антител, вы очень беспокоитесь, на самом деле у вас могут быть Т-клеточный иммунитет и нейтрализующие антитела в невысоком титре, которые помогают, но этим методом не выявляются», - добавил специалист.

По мнению Альтштейна, измерение и сравнение антител среди россиян превратилось в своего рода соревнование, однако несет в большей степени пользу только коммерческим лабораториям, которые проводят тестирования за деньги.

«У нас стало как национальный спорт, измерять антитела и сравнивать с антителами, и действительно сотни компаний образовались и хорошо наживаются, а большого прока от этого нет», - резюмировал вирусолог.

Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов подчеркнул, что принимать решение о необходимости прививки от коронавирусной инфекции, ориентируясь на уровень антител, - это пустое занятие, поскольку подход не имеет под собой научного основания. Главное – проводить вакцинацию и ревакцинацию вовремя.