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WSJ: Байден отказался от ограничения цен на российскую нефть до выборов в конгресс

Ирина Елагина
16:55 28.10.2022
По данным американских СМИ, Белый дом отложил принятие решения по потолку цен на российскую нефть.
WSJ: Байден отказался от ограничения цен на российскую нефть до выборов в конгресс
© Фото: Friso Gentsch, dpa, Globallookpress
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США отказались от введения потолка цен на российскую нефть до промежуточных выборов в конгресс 8 ноября. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации американского президента.

«Официальные лица не планируют установить уровень потолка цен до проведения промежуточных выборов в США 8 ноября», - отмечено в публикации.

Накануне с аналогичным прогнозом выступил обозреватель Bloomberg. По данным агентства, «команда Байдена перерабатывает план ограничения цен на нефть в России на фоне неблагоприятных экономических прогнозов».

«Вместо того чтобы удушить нефтяные доходы Кремля путем введения жесткого ограничения цен, за которым наблюдал бы широкий "картель покупателей", США и Европейский союз, скорее всего, согласятся на более слабо контролируемый потолок при более высокой цене», - говорится в публикации.

Ранее The New York Times и The Washington Free Beacon прошлись по «секретной сделке» Байдена и Саудовской Аравии: вопреки договоренности саудовцы отказались увеличить добычу нефти в преддверии промежуточных выборов в конгресс и, наоборот, снизили добычу, что пошло на пользу России.

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