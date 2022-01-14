Столтенберг обсудил с Джонсоном продолжение диалога с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с главой правительства Британии Борисом Джонсоном ситуацию с безопасностью в Европе, Украину и продолжение диалога с РФ в рамках Совета Россия - НАТО. Об этом Столтенберг написал в своем Twitter.

«Обсудили с премьер-министром Джонсоном безопасность в Европе, ситуацию внутри и возле границ Украины. В НАТО мы занимаем единую позицию, готовы защищать союзников и вновь встречаться в рамках Совета Россия-НАТО», - говорится в сообщении руководителя Североатлантического альянса.

В среду, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО. Встреча стала продолжением переговоров по гарантиям безопасности между Москвой и Вашингтоном, прошедших 9-10 января в Женеве. В четверг, 13 января, в Вене стартовали переговоры в формате Россия - ОБСЕ.