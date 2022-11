В стране и мире The Beatles выпустили написанный маслом клип на песню 56-летней давности Анна Касаткина Премьеру приурочили к выходу переизданного альбома группы Revolver. © Фото: Nancy Kaszerman, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress Читайте нас на: Британская группа The Beatles выпустила новый клип. Он снят на песню I'm only sleeping 1966 года. Клип сняла известный британский режиссер и аниматор Эм Купер. Она создала мини-фильм из 1300 картин, написанных маслом. Изображены на них и сами участники группы. Работа над клипом заняла несколько месяцев. Его премьеру приурочили к выходу переизданного альбома Revolver. Это так называемая люкс-версия — 31 бонусный трек: демозаписи и черновики песен, которые поклонники The Beatles впервые услышали в 1966-м году. Ранее в Великобритании нашли кассету с неизвестной песней, в записи которой участвовали гитарист The Beatles Джордж Харрисон и барабанщик Ринго Старр. Кассета с композицией Radhe Shaam пролежала на чердаке более 50 лет. Экспертное мнение и аналитика