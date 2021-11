В стране и мире Неизвестную песню с участием The Beatles нашли в Великобритании Светлана Иванова Записанная 53 года назад композиция представляет собой рок-песню в индийском стиле. © Фото: Rauchwetter, dpa, Globallookpress Читайте нас на: В Великобритании нашли кассету с неизвестной песней, в записи которой участвовали гитарист и барабанщик известной музыкальной группы The Beatles Джордж Харрисон и Ринго Старр. Как сообщает издание Evening Standard, кассета с композицией Radhe Shaam пролежала на чердаке более чем 50 лет. Она была записана в 1968 году композитором Сурешем Джоши. По его словам, песню исполнил вокалист Аашиш Хан, Харрисон выступил гитаристом, а Старр аккомпанировал на барабанах. Позже все участники стали заниматься другими проектами, поэтому композиция так и не вышла. Композитор уточнил, что нашел кассету с Radhe Shaam во время локдауна на чердаке своего дома в Бирмингеме через 53 года после записи. В среду, 10 ноября, Radhe Shaam, которая представляет собой рок-песню в индийском стиле, прозвучала в Музее The Beatles в Ливерпуле. В Сети запись опубликуют позже. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика