Патрушев заявил, что в создании Киевом «грязной бомбы» участвуют западные кураторы

РФ выражает серьезную озабоченность в связи с этой ситуацией, подчеркнул секретарь Совбеза.

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Создание «грязного» ядерного заряда на Украине проходит не без участия западных кураторов. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«По имеющимся данным, на Украине проводятся работы по созданию "грязного" ядерного заряда. Считаем, что этот процесс проходит не без участия западных кураторов», — сказал он на встрече секретарей Советов безопасности стран СНГ.

Патрушев отметил, что РФ выражает серьезную озабоченность в связи с этой ситуацией, так как она может обернуться мировой катастрофой.

На заседании Патрушев также рассказал о предотвращении теракта на Запорожской атомной электростанции, который готовили украинские военные.