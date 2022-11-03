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Патрушев заявил, что в создании Киевом «грязной бомбы» участвуют западные кураторы

Анна Касаткина
09:21 03.11.2022
РФ выражает серьезную озабоченность в связи с этой ситуацией, подчеркнул секретарь Совбеза.
Патрушев заявил, что в создании Киевом «грязной бомбы» участвуют западные кураторы
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Создание «грязного» ядерного заряда на Украине проходит не без участия западных кураторов. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«По имеющимся данным, на Украине проводятся работы по созданию "грязного" ядерного заряда. Считаем, что этот процесс проходит не без участия западных кураторов», — сказал он на встрече секретарей Советов безопасности стран СНГ.

Патрушев отметил, что РФ выражает серьезную озабоченность в связи с этой ситуацией, так как она может обернуться мировой катастрофой.

На заседании Патрушев также рассказал о предотвращении теракта на Запорожской атомной электростанции, который готовили украинские военные.

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