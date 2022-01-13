Синоптик предупредил об опасной погоде в ряде регионов

Опасная погода ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Так, на юге страны прогнозируются аномально сильные осадки и понижение температуры.

«Очень сложная погода 13-15 января на юге России. Там будет понижение температуры такое, что в Крыму, в центральных регионах прогнозируется температура ночью ниже -10 градусов. В Краснодарском крае будет и снег, и мокрый снег, и дождь, причем осадки будут очень сильными в ряде районов. Также будет ветер до 20-22 м/с. В общем, опасная и сложная погода», - передает слова метеоролога ТАСС.

Это еще не все, отметил специалист. В Ивановской области и в Подмосковье ожидается сильная метель, на дорогах занос и гололедица. Вслед за похолоданием, европейскую часть России накроет волна аномального потепления сразу на 20 градусов.

Повышение температуры будет сопровождаться обвалом атмосферного давления: с показателя порядка 757 миллиметров ртутного столба оно снизится сразу на 30 миллиметров, уточнил ранее научный руководитель Гидрометцентра России.