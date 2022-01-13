Антонов объяснил, почему Вашингтон пытается давить на Москву

Российская сторона в попытках Вашингтона оказывать давление на Москву усматривает неспособность Соединенных Штатов отстаивать свою точку зрения с использованием аргументов. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в сообщении, опубликованном на странице российского дипломатического представительства в Facebook.

«Складывается впечатление, что американские политики через прессу запустили миф о "неминуемом российском вторжении на Украину" и теперь сами же преодолевают собственные фобии. Причем за требованиями законодателей "побольнее наказать" нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности. В подобном давлении усматриваем неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров», — говорится в заявлении дипломата.

Консультации Москвы и Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности прошли в Женеве 10 января. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что в США готовятся к вероятности распространения Россией дезинформации о дискуссиях в Женеве.

Впоследствии в посольстве РФ в США заявили, что российские официальные заявления полностью соответствуют действительности. Дипломаты также добавили, что ждут взаимной открытости от американской стороны, и призвали коллег отказаться от «безосновательных спекуляций» в отношении своих партнеров по консультациям.