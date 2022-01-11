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Посольство РФ в США ответило на обвинения в дезинформации после переговоров в Женеве

Анна Касаткина
07:53 11.01.2022
Ранее в Белом доме заявили к вероятности распространения Россией дезинформации о не взятых в ходе консультаций обязательствах.
Посольство РФ в США ответило на обвинения в дезинформации после переговоров в Женеве
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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В российском посольстве в США раскритиковали подход Вашингтона к переговорам и отвергли возможность распространения Россией дезинформации о дискуссиях в Женеве. Ответ на заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки появился на странице дипмиссии в Facebook.

Ранее Псаки сообщила на брифинге, что в США готовятся к вероятности распространения Россией дезинформации о не взятых в Женеве обязательствах.

«Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности. Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога», - говорится в ответе посольства.

В дипмиссии отметили, что в доказательство этого РФ передала международной общественности проекты российско-американского договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран-членов НАТО. Там также добавили, что ждут взаимной открытости от американской стороны.

«Призываем коллег отказаться от безосновательных спекуляций в адрес своих партнеров по консультациям. Тем более что такой подход свидетельствует о деградации культуры ведения переговоров», - заключили в посольстве.

Консультации РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности прошли в Женеве 9 и 10 января. Далее в Брюсселе состоится саммит Совета Россия - НАТО, в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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