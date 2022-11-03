В стране и мире Мэр Горловки показал последствия обстрела ВСУ завода «Стирол» Анна Касаткина В результате удара по предприятию один человек получил ранение. © Фото: Prikhodko1970, Telegram Читайте нас на: Украинские войска в ночь на 3 ноября обстреляли завод «Стирол» в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате повреждены заводоуправление и санитарная часть, один человек ранен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Иван Приходько. Обстрел предприятия произошел в 2.19, уточнил он. «Вследствие прямых попаданий вражеских снарядов повреждены заводоуправление и санитарная часть предприятия. Один человек ранен», — написал Приходько. Мэр также опубликовал фотографии последствий обстрела завода. © Prikhodko1970, Telegram Ранее представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили об обстреле Горловки пятью снарядами калибром «натовского» образца 155 мм и шестью ракетами из ракетных систем залпового огня HIMARS. Экспертное мнение и аналитика