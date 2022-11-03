Мэр Горловки показал последствия обстрела ВСУ завода «Стирол»
В результате удара по предприятию один человек получил ранение.
© Фото: Prikhodko1970, Telegram
Украинские войска в ночь на 3 ноября обстреляли завод «Стирол» в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате повреждены заводоуправление и санитарная часть, один человек ранен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Иван Приходько.
Обстрел предприятия произошел в 2.19, уточнил он.
«Вследствие прямых попаданий вражеских снарядов повреждены заводоуправление и санитарная часть предприятия. Один человек ранен», — написал Приходько.
Мэр также опубликовал фотографии последствий обстрела завода.
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