ВСУ выпустили по Горловке 11 снарядов из 155-мм артиллерии и РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины в течение десяти минут выпустили по Горловке Донецкой Народной Республики пять снарядов калибром «натовского» образца 155 мм и шесть ракет из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02:00 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», - говорится в сообщении представительства.
Спустя десять минут по Калининскому району города украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS американского производства.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Вечером в понедельник, 31 октября, украинские войска обстреляли Горловку Донецкой Народной Республики, выпустив по городу семнадцать снарядов. Украинские военные вели огонь из орудий калибром 122 и 155 миллиметров.