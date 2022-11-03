ВСУ выпустили по Горловке 11 снарядов из 155-мм артиллерии и РСЗО HIMARS

В течение десяти минут по Калининскому району города было выпущено 5 снарядов калибром 155 мм и 6 ракет из РСЗО HIMARS.

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Вооруженные силы Украины в течение десяти минут выпустили по Горловке Донецкой Народной Республики пять снарядов калибром «натовского» образца 155 мм и шесть ракет из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02:00 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм», - говорится в сообщении представительства.

Спустя десять минут по Калининскому району города украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS американского производства.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Вечером в понедельник, 31 октября, украинские войска обстреляли Горловку Донецкой Народной Республики, выпустив по городу семнадцать снарядов. Украинские военные вели огонь из орудий калибром 122 и 155 миллиметров.