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Бастрыкин предложил вернуть контроль за оборотом оружия от Росгвардии к МВД

Анна Касаткина
07:09 13.01.2022
Ужесточение контроля необходимо из-за участившихся инцидентов со стрельбой в школах, считают в СК.
Бастрыкин предложил вернуть контроль за оборотом оружия от Росгвардии к МВД
© Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости
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Контроль за оборотом оружия и патронов в России могут вернуть от Росгвардии к МВД после резонансных происшествий в учебных заведениях. С соответствующим предложением выступил Следственный комитет РФ.

По словам главы силового ведомства Александра Бастрыкина, инициатива сейчас находится на межведомственном обсуждении.

«В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов», - сказал он в интервью РИА Новости.

Самое массовое за последнее время в России убийство в школе произошло 11 мая. Бывший ученик гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в стенах учебного заведения. В результате произошедшего погибли семь учеников, два педагога, еще 24 человека получили ранения разной степени тяжести.

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