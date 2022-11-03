Пробки и десятки аварий: на Хабаровск обрушился мощный снегопад

На одной из улиц столкнулись 11 машин, включая грузовик с песком, посыпавший проезжую часть.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Снежный циклон обрушился на Хабаровск. Из-за этого город встал в десятибалльных пробках, произошли десятки аварий.

Синоптики предупреждали об ухудшении погоды, но многие автомобилисты не успели сменить резину. На одной из улиц столкнулись 11 машин, включая грузовик с песком, посыпавший проезжую часть. В аварии никто не пострадал.

На дороги экстренно вывели снегоуборочную технику. По прогнозам, снегопад с небольшими перерывами продлится до конца дня.

В конце прошлой недели первый снег выпал в Москве. Из-за непогоды в столичных аэропортах отменили и задержали десятки рейсов.