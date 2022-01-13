В 14 регионах Казахстана отменили красный уровень террористической опасности

В Казахстане антитеррористическая операция завершилась в 14 регионах страны, там был отменен «красный» уровень опасности. Об этом говорится в сообщении Комитета национальной безопасности (КНБ РК).

«Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом (далее-РОШ) уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического“красного”уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей», - говорится в сообщении.

В то же время, отметили в КНБ, в городе Алма-Аты, Алматинской и Жамбылской областях правоохранители продолжают задерживать лиц, причастных к террористической и иной преступной деятельности.

«Соответственно антитеррористическая операция в указанных регионах продолжена, критический «красный» уровень террористической опасности сохраняется», - добавили в комитете.

Напомним, что массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Первыми на улицы вышли жители городов Жанаозен и Актау, они выразили недовольство двукратным повышением цен на сжиженный газ. Вскоре массовые беспорядки начались в Алма-Ате и других крупных городах. На улицах появились мародеры и вооруженные боевики, начались нападения на государственные учреждения.

Касым-Жомарт Токаев 5 января отправил правительство в отставку, возглавил Совбез и обратился за помощью в ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в республику сводный миротворческий отряд. Впоследствии глава государства заявил, что пребывание миротворцев Организации в стране позволило нормализовать обстановку.