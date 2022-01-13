Первые пассажиры вылетели в Нур-Султан после возобновления работы аэропорта Алма-Аты

В Казахстане аэропорт Алма-Аты сегодня, 13 января, начал функционировать после массовых беспорядков в стране. Воздушная гавань обслужит восемь авиарейсов местных авиакомпаний в столицу и из нее, заявили в комитете гражданской авиации (КГА).

«Первые пассажиры после возобновления работы аэропорта Алматы полетели по маршруту Алматы — Нур-Султан», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.

По данным КГА, Air Astana в течение сегодняшнего дня совершит два рейса по направлению Алма-Ата - Нур-Султан, а также два полета в обратном направлении. Кроме того, по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан и обратно полетят самолеты авиакомпаний SCAT и Qazaq Air.

Напомним, что массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Первыми на улицы вышли жители городов Жанаозен и Актау, протестуя против двукратного повышения цен на сжиженный газ. Вскоре массовые беспорядки начались в Алма-Ате и других крупных городах. На улицах появились мародеры и вооруженные боевики, начались нападения на государственные учреждения.

Касым-Жомарт Токаев 5 января отправил правительство в отставку, возглавил Совбез и обратился за помощью в ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в республику сводный миротворческий отряд. Впоследствии глава государства заявил, что пребывание миротворцев Организации в стране позволило нормализовать обстановку.