Врач объяснил, в каких случаях хруст суставов может быть опасен

С наступлением весны многие люди постепенно возвращаются к занятиям спортом. Так, после сниженного уровня физической активности в зимнее время у большинства из них возникают щелчки и хрусты в суставах. О том, в каких случаях следует бить тревогу, рассказал мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

Эксперт объяснил, что такой хруст связан со свойствами особой жидкости - синовиальной. Она находится в любом здоровом суставе. Чем она гуще, тем хруст громче. А сама густота связана с пониженной, недостаточной физической активностью.

«Когда человек активно двигается, улучшается кровообращение, синовиальная жидкость активно выделяется в полости сустава для адекватной его смазки. Чем интенсивнее движения и чем их больше, тем больше синовиальной жидкости, тем более она разжижается, и суставы не хрустят», – передает радио Sputnik слова Кабычкина.

Однако и чрезмерное увлечение упражнениями, тренажерами опасно - оно может повлечь за собой появление проблем в опорно-двигательном аппарате. Эксперт рекомендует обратиться к специалисту, который поможет определить, какие нагрузки будут считаться оптимальными.

В том случае, если хруст сопровождается болью - следует обратить на это особое внимание. В противном случае, проблема из мелкой может перерасти в крупную и серьезную.

«Есть особые хрусты, например, в височно-нижнечелюстном суставе при различных деформациях этого сустава, связанных с нарушением прикуса, с какими-то стоматологическими операциями. Хруст в нем – это сигнал, что что-то не в порядке», - предупредил эксперт.

В этом случае, отмечает Кабычкин, необходимо посетить ортодонта, травматолога-ортопеда, чтобы поставить правильный диагноз, а также назначить своевременное лечение патологии сустава.

Существует также и хронический хруст - как правило, это мелкие суставы. Это является обычным явлением и не свидетельствует о каких-либо патологиях, резюмировал эксперт.