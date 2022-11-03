Конгрессмен США заявил, что ООН «демонстративно безмолвствует» по ситуации на Украине

По его словам, ООН была создана, чтобы избежать начала новой мировой войны, но организация демонстративно безмолвствует.

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Любой политический спор можно урегулировать без развязывания войны. Такого мнения придерживается член Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, республиканец Пол Госар, который пригласил президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в Аризону.

Также конгрессмен считает, что призванная сохранить мир Организация Объединенных Наций в нынешней обстановке «демонстративно безмолвствует».

«Цель письма и просьбы - предотвратить дальнейшие потери жизни и собственности в обеих странах. Почти каждый политический спор возможно урегулировать, не прибегая к войне. ООН была создана, чтобы избежать начала новой мировой войны - и она демонстративно безмолвствует», - передают его слова РИА Новости, чье письменное заявление в ответ на вопросы агентства представила его пресс-служба.

Кроме того, Пол Госар заявил, что пока не получил ответ на свое предложение. Он признался, что опубликованное обращение к лидерам России и Украины содержит «далеко не полный план», однако, по его словам, необходимость деэскалации обстановки в мире «слишком важна, чтобы не пойти на такой шаг».

По вопросам военно-биологической деятельности на Украине Совбез ООН также хранит молчание. Ранее стало известно, что его члены не приняли проект российской резолюции о создании комиссии для расследования работы биологических лабораторий на Украине. За резолюцию проголосовали Россия и Китай, против - США, Франция и Великобритания. Остальные члены Совбеза воздержались.