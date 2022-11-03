Конгрессмен США заявил, что ООН «демонстративно безмолвствует» по ситуации на Украине
Любой политический спор можно урегулировать без развязывания войны. Такого мнения придерживается член Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, республиканец Пол Госар, который пригласил президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в Аризону.
Также конгрессмен считает, что призванная сохранить мир Организация Объединенных Наций в нынешней обстановке «демонстративно безмолвствует».
«Цель письма и просьбы - предотвратить дальнейшие потери жизни и собственности в обеих странах. Почти каждый политический спор возможно урегулировать, не прибегая к войне. ООН была создана, чтобы избежать начала новой мировой войны - и она демонстративно безмолвствует», - передают его слова РИА Новости, чье письменное заявление в ответ на вопросы агентства представила его пресс-служба.
Кроме того, Пол Госар заявил, что пока не получил ответ на свое предложение. Он признался, что опубликованное обращение к лидерам России и Украины содержит «далеко не полный план», однако, по его словам, необходимость деэскалации обстановки в мире «слишком важна, чтобы не пойти на такой шаг».
По вопросам военно-биологической деятельности на Украине Совбез ООН также хранит молчание. Ранее стало известно, что его члены не приняли проект российской резолюции о создании комиссии для расследования работы биологических лабораторий на Украине. За резолюцию проголосовали Россия и Китай, против - США, Франция и Великобритания. Остальные члены Совбеза воздержались.