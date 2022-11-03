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Эрдоган рассказал, когда газ из Черного моря начнет поступать в Турцию

Ян Брацкий
05:03 03.11.2022
Ранее турецкие издания сообщали о готовности Анкары инвестировать в проект добычи и транспортировки газа из черноморского месторождения $10 млрд.
Эрдоган рассказал, когда газ из Черного моря начнет поступать в Турцию
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Турция в ноябре 2022 года планирует завершить прокладку трубопровода для подключения к системе газа из Черного моря. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган.

«BOTAŞ (Госкомпания Турции) в этом месяце завершит наземный трубопровод для подключения газа к национальной системе»,- приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Ранее газета Sabah сообщила, что официальная Анкара инвестирует в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с морского месторождения Сакарья без малого 10 миллиардов долларов. Голубое топливо с этого месторождения должно пойти в Турцию уже в следующем году, отмечает издание.

Ранее президент Турции заявил, что местом газового хаба, который ранее предложила создать Россия, может стать Тракья. Министерство энергетики страны приступило к соответствующей работе с российской стороной, добавил он.

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