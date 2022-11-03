Извлечь пулю из головы: как нейрохирурги госпиталя Бурденко спасают жизни участников СВО

Каждая операция при спасении раненых уникальна. Ведь зона ответственности нейрохирургов - это мозг и вся нервная система.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Маленькая дочка бойца ВДВ Алексея в силу возраста пока еще не понимает, что ее папа - не просто герой, а еще и счастливчик, который выжил после тяжелого ранения - пуля попала в голову. Благодаря врачам военнослужащий идет на поправку.

«Пуля вошла сверху. Травму получил, когда противник пошел в наступление, был прорыв: танки, БМП, Хаммеры, пехота. Мы с этого боя вышли без потерь, а противник понес большие потери - она даже не всех "двухсотых" забрать смогли, и двоих там оставили». - рассказал российский военнослужащий Алексей.

Другому российскому солдату вражеская пуля пробила череп и застряла в головном мозге. Нейрохирурги военного госпиталя имени Бурденко не дали умереть раненому и на операционном столе. Благодаря современным технологиям врачи смогли отследить движение этой пули в желудочке мозга, небольшой трепанацией вышли на пулю и удалили ее.

Заглянуть в мозг человека теперь помогают высокие технологии. Тонкий эндоскоп с камерой может проникнуть в голову через нос или узкий прокол. Точное положение осколка в теле определяется на трехмерном изображении в компьютере. А при операциях на позвоночнике используют особые роботизированные системы.

В госпитале есть все необходимое для современной первоклассной операционной. Единственное отличие в том, что оперативное вмешательство проводят врачи в погонах. Сейчас за операционным столом работает майор медицинской службы. Вообще нейрохирургические операции считаются одними из самых сложных и могут длится от двух часов до суток.

«Сейчас голова пациента фиксирована в скобе Мейфилда. Это жесткая фиксация головы, которая позволяет хирургу свободно работать, и голова в одном положении, удобное приспособление», - сказал нейрохирург Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко Сергей Биднер.

Каждая операция при спасении раненых уникальна. Ведь зона ответственности нейрохирургов - это мозг и вся нервная система. У врачей собрана целая коллекция успешно извлеченных поражающих элементов и пуль. Среди этих кусочков металла и осколки снаряда американской гаубицы М777, которые достали из головы бойца с позывным «Аргумент». Чтобы закрыть поврежденный череп, врачи напечатали на 3D-принтере специальный имплант.

«Были ужасные головные боли, постоянно обезболивали. Операцию сделали, уже через день почувствовал себя гораздо лучше, ушли те шумы, головная боль, я хоть начал спать нормально, поворачиваться на подушке. С армией не завязано, надо долг вернуть однозначно. Мы ж не проигрываем, победа будет только за нами», - поделился боец с позывным «Аргумент».

По случаю 70-летнего юбилея службы ведущие нейрохирурги страны собрались на специальную конференцию. Главная цель - обмен опытом по лечению раненых.

«В одном из медицинских отрядов прооперировали парня, у которого ранение живота с инородным телом в виде наконечника от гранатомета размером со стакан. Такое "счастливое" ранение. Повезло, что хирург был опытный рядом», - рассказал главный хирург Министерства обороны РФ Александр Чуприна.

Вся история российской хирургии неразрывно связана с историей военных действий. От Полтавской битвы - до Отечественной войны и до наших дней. Все вехи отражены в экспонатах музея - он расположен тут же в госпитале. Скальпели времен Наполеона, японский трофейный стерилизатор для мединструментов, супермощный советский магнит для извлечения осколков из глаз и многое другое.

«Медицинская помощь - тоже залог победы и возвращаемости в строй бойцов. Мы всегда еще и пленных лечили, россияне всегда отличались милосердием, начиная с первых русско-турецких войн. Они плакали здесь у нас. Фашистов у нас много лечилось, даже фельдмаршал Паулюс - у него было онкологическое заболевание, привозили к нам на сеансы лучевой терапии. И его ведь вылечили, и он уехал обратно в Германию», - рассказала заведующая медицинским музеем Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко Марина Овчинникова.

Первый пациент в госпиталь Бурденко поступил 315 лет назад. За это время российские военные медики вылечили почти 5 миллионов человек. И продолжают стоять на страже здоровья как военнослужащих, так и гражданских.

Ранее военным врачами и инженерам Центрального военного округа (ЦВО), которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине, были вручены государственные награды и первые офицерские звания. Медикам, круглосуточно оказывающим помощь пострадавшим от обстрелов военнослужащим и мирным жителям, вручили медали «За спасение погибавших». На счету военных хирургов - тысячи часов в операционной и сотни спасенных жизней.