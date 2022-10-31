Сотни спасенных жизней: участвующие в СВО военные медики получили госнаграды

Медалей и Знаков отличия также удостоились военнослужащие инженерных подразделений.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Государственные награды и первые офицерские звания вручили военным врачами и инженерам Центрального военного округа (ЦВО). Военнослужащие проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине.

Медикам, круглосуточно оказывающим помощь пострадавшим от обстрелов военнослужащим и мирным жителям, вручили медали «За спасение погибавших». В госпитали ежедневно поступают десятки пациентов с осколочными ранениями, ожогами, черепно-мозговыми травмами и переломами. На счету военных хирургов — тысячи часов в операционной и сотни спасенных жизней.

«Такая награда, мне кажется, это мечта и гордость для каждого врача. Это честь — получить такую награду», — сказал хирург госпиталя ЦВО Павел.

Медали «За отвагу» и Знака отличия ордена Святого Георгия — Георгиевского Креста удостоили военнослужащих инженерных подразделений ЦВО. Под артиллерийскими обстрелами они прокладывают минно-взрывные заграждения, разминируют участки фронта в близи линии боевого соприкосновения и осуществляют подвоз боеприпасов. Также в ходе церемонии награждения первое офицерское звание «лейтенант» получил пришедший в армию доброволец.

Ранее в отличившихся в ходе СВО добровольцев наградили в Ростовской области. Офицеров и солдат удостоили орденов Мужества и медалей «За отвагу».

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.