Начался процесс перехода Запорожской АЭС под юрисдикцию «Росэнергоатома»
Процесс перехода Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под юрисдикцию АО «Росэнергоатом» запущен в Энергодаре. Об этом в интервью «Украина.ру» заявил глава городской администрации Александр Волга.
«После прихода эксплуатирующей организации из РФ началась работа по интеграции станции и самого персонала в юрисдикцию "Концерна Росэнергоатома"», — сказал он.
По его словам, штатная численность ЗАЭС составляет 11 тысяч человек, на момент воссоединения с Россией на предприятии осталась часть специалистов, которые обеспечивали жизнедеятельность и безопасность. Волга отметил, что эти люди «определились с выбором страны, в которой им жить».
Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что сейчас Запорожская АЭС не генерирует энергию. Тем не менее при необходимости ее можно оперативно запустить, отметил он.