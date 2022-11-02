Начался процесс перехода Запорожской АЭС под юрисдикцию «Росэнергоатома»

Процесс начался после прихода в Энергодар прихода эксплуатирующей организации из РФ, рассказал глава администрации города Александр Волга.

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Процесс перехода Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под юрисдикцию АО «Росэнергоатом» запущен в Энергодаре. Об этом в интервью «Украина.ру» заявил глава городской администрации Александр Волга.

«После прихода эксплуатирующей организации из РФ началась работа по интеграции станции и самого персонала в юрисдикцию "Концерна Росэнергоатома"», — сказал он.

По его словам, штатная численность ЗАЭС составляет 11 тысяч человек, на момент воссоединения с Россией на предприятии осталась часть специалистов, которые обеспечивали жизнедеятельность и безопасность. Волга отметил, что эти люди «определились с выбором страны, в которой им жить».

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что сейчас Запорожская АЭС не генерирует энергию. Тем не менее при необходимости ее можно оперативно запустить, отметил он.