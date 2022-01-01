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Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя в праздник

Анна Касаткина
03:41 01.01.2022
Специалист рекомендовал не повышать градус и не сочетать алкоголь с газированными напитками и сладостями.
Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя в праздник
© Фото: Robert Michael, dpa, Globallookpress
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Один-два бокала белого вина, разбавленного водой, станут оптимальной дозой алкоголя за праздничным столом. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«С большой осторожностью можно сказать, что относительно безопасно - сухое белое вино. Один-два бокала на праздник, разбавленные наполовину водой, при достаточной двигательной активности не нанесут серьезного вреда здоровью взрослого человека», - пояснил специалист.

Брюн рекомендовал не повышать градус и не сочетать алкоголь с газированными напитками и сладостями. «Пузырьки», по его словам, увеличивают всасываемость алкоголя и ускоряют опьянение, а сахар и алкоголь конкурирует в метаболизме, поэтому в организме задержатся продукты полураспада, пояснил врач. Закусывать Брюн рекомендовал картофельным пюре, так как оно уменьшает всасываемость алкоголя.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин рассказал, как «завести» организм при похмелье. По его словам, при отравлении алкоголем худшим решением станет отказ от еды.

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