Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя в праздник

Один-два бокала белого вина, разбавленного водой, станут оптимальной дозой алкоголя за праздничным столом. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«С большой осторожностью можно сказать, что относительно безопасно - сухое белое вино. Один-два бокала на праздник, разбавленные наполовину водой, при достаточной двигательной активности не нанесут серьезного вреда здоровью взрослого человека», - пояснил специалист.

Брюн рекомендовал не повышать градус и не сочетать алкоголь с газированными напитками и сладостями. «Пузырьки», по его словам, увеличивают всасываемость алкоголя и ускоряют опьянение, а сахар и алкоголь конкурирует в метаболизме, поэтому в организме задержатся продукты полураспада, пояснил врач. Закусывать Брюн рекомендовал картофельным пюре, так как оно уменьшает всасываемость алкоголя.

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