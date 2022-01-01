Если утром тяжело: врач назвал лучший способ «завести» организм при похмелье

Употребление алкоголя на новогодних праздниках может привести к разбитому состоянию утром. Терапевт Андрей Кондрахин в беседе с радио Sputnik рассказал, как можно «завести» организм после возлияний.

Празднование обычно сопровождается обильной тяжелой пищей и алкогольными напитками. Первое, что следует сделать, если утро выдалось нелегким – «завести» систему пищеварения. Для этого подойдет куриный бульон.

«Также подойдет суп, например, борщ. Система пищеварения работает только тогда, когда в ней есть еда. Если она отравлена алкоголем и в ней нет еды, то ей плохо», - рассказал врач.

Если отравление оказалось сильным, надо больше лежать – в таком состоянии лучше работают почки, они помогают фильтровать токсичные вещества. Однако лучший способ предотвратить похмелье – не налегать на спиртное за праздничным столом, напомнил врач.