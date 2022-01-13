Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Генсек НАТО проинформировал министров обороны стран ЕС об итогах переговоров с Россией

Роман Захаров
03:16 13.01.2022
Министры обороны европейских государств сейчас проводят неформальные встречи во французском Бресте.
Генсек НАТО проинформировал министров обороны стран ЕС об итогах переговоров с Россией
© Фото: Stefan Puchner, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проинформировал глав военных ведомств стран Евросоюза об итогах заседания Совета Россия - НАТО. Об этом говорится в заявлении руководителя дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Сегодня вечером мы обсудили вмешательство негосударственных субъектов в наши миссии с (заместителем генсекретаря ООН по миротворческим операциям) Жан-Пьером Лакруа и Йенсом Столтенбергом, который проинформировал нас об итогах встречи Совета Россия - НАТО», - написал евродипломат в своем Twitter.

В настоящий момент министры обороны стран ЕС проводят неформальные встречи во французском Бресте.

В среду, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО. В понедельник, 10 января, в Женеве прошли двусторонние переговоры между делегациями РФ и Соединенных Штатов. В четверг, 13 января, как ожидается, в Вене состоятся переговоры в формате Россия - ОБСЕ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:45 Армия
Видео
Первые прыжки: морпехи ТОФ начали новый учебный год в Приморье
01:26 В стране и мире
В ВОЗ заявили, что COVID-19 становится эндемичным
23:54 В стране и мире
Токаев обозначил сроки восстановления Алма-Аты после массовых беспорядков
20:02 В стране и мире
Видео
«Разговор по душам»: в МИД РФ подвели итоги встречи с НАТО в Брюсселе
19:27 В стране и мире
В Минобороны России назвали ключевые вопросы в отношениях с НАТО
Популярное
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой попросил педагогов о «неофициальном» экзамене
Видео
Спасенный в тундре: потерявшийся на Ямале рассказал, как ему удалось выжить в 40-градусный мороз
Врач предупредил о смертельной опасности бессонницы
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием голосовых роботов
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
Видео
Секунды до столкновения: кадры спасения пилота из упавшего на рельсы самолета в США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.