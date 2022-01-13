В стране и мире Генсек НАТО проинформировал министров обороны стран ЕС об итогах переговоров с Россией Роман Захаров Министры обороны европейских государств сейчас проводят неформальные встречи во французском Бресте. © Фото: Stefan Puchner, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Генсек НАТО Йенс Столтенберг проинформировал глав военных ведомств стран Евросоюза об итогах заседания Совета Россия - НАТО. Об этом говорится в заявлении руководителя дипломатии ЕС Жозепа Борреля. «Сегодня вечером мы обсудили вмешательство негосударственных субъектов в наши миссии с (заместителем генсекретаря ООН по миротворческим операциям) Жан-Пьером Лакруа и Йенсом Столтенбергом, который проинформировал нас об итогах встречи Совета Россия - НАТО», - написал евродипломат в своем Twitter. В настоящий момент министры обороны стран ЕС проводят неформальные встречи во французском Бресте. В среду, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО. В понедельник, 10 января, в Женеве прошли двусторонние переговоры между делегациями РФ и Соединенных Штатов. В четверг, 13 января, как ожидается, в Вене состоятся переговоры в формате Россия - ОБСЕ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика