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Законопроект о реформе накопительных пенсий планируется принять в 2022 году

Ян Брацкий
03:01 13.01.2022
В новую версию документа войдут три основные стимулирующие меры: налоговые вычеты по НДФЛ, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений.
Законопроект о реформе накопительных пенсий планируется принять в 2022 году
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Законопроект о реформе накопительных пенсий планируется принять в 2022 году. Документ вскоре должен поступить в Госдуму. Нововведение предполагает трансформацию накопительной части, которая заморожена с 2014 года.

В новую версию документа войдут три основные стимулирующие меры: налоговые вычеты по НДФЛ в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей по аналогии с депозитами, причем с выплатами через Агентство по страхованию вкладов, пишут «Известия».

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что средний размер пенсии неработающего пенсионера после индексации составит почти 19 тысяч рублей. Министр напомнил о том, что по поручению президента России Владимира Путина страховые пенсии по старости для неработающих россиян будут проиндексированы на 8,6%. Провести необходимые процедуры и принять решение по вопросу Путин попросил правительство в самое ближайшее время. 

В 2023 году размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера будет составлять 20 047 рублей, а в 2024 году - 21 150 рублей, уточнил глава Минтруда. Глава ведомства также подчеркнул, что будет обеспечена выплата пенсий в повышенном размере и доплата за первые месяцы после принятия соответствующих поправок. При этом корректировку нормативной базы осуществят в ближайшее время.

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