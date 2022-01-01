В России запретили называть вином напитки не из винограда

С первого января 2022 года в России можно официально называть вином только напитки, сделанные из винограда. Эта норма установлена федеральным законом «О виноградарстве и виноделии в РФ».

Если производители будут именовать «вином» напитки, сделанные не из винограда, то их продукция будет признана фальсифицированной. Алкогольные напитки на основе фруктов теперь следует называть «плодовая алкогольная продукция».

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны утвердить комплекс соответствующих мер по продвижению вин отечественного производства на внутреннем рынке. В частности, Путин предложил обратить внимание на развитие винного туризма в стране.