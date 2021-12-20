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Путин утвердил перечень поручений по развитию винного туризма в РФ

Елизавета Потейчук
13:52 20.12.2021
Поручение дано российскому правительству, а также некоторым южным регионам РФ.
Путин утвердил перечень поручений по развитию винного туризма в РФ
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ утвердить комплекс соответствующих мер по продвижению вин отечественного производства на внутреннем рынке. В частности, глава российского государства предлагает обратить внимание на развитие винного туризма в стране.

«Обеспечить утверждение комплекса мер по увеличению объемов продвижения отечественной продукции виноделия на внутреннем рынке, включая развитие винного туризма (энотуризма), экскурсионных маршрутов и сопутствующей инфраструктуры», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, меры предполагают увеличение минимальной доли российской винодельческой продукции в ассортименте розничных сетей и организаций общепита, которые имеют необходимую лицензию, в том числе за счет приоритетного предложения таких товаров. Помимо кабмина РФ, поручение президента дано властям Дагестана, Крыма, Севастополя, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области. До 1 июля 2022 года установлен срок исполнения.

Ранее в Минсельхозе России сообщили, что русский стал официальным языком Международной организации по виноградарству и виноделию. По словам Дмитрия Патрушева, это событие указывает на возрастающую роль РФ среди ведущих винодельческих регионов.

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