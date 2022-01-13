Названа возможная причина падения лифта с рабочими в гостинице в Москве

В качестве возможной версии падения лифта в гостинице в центре Москве стало нарушение правил проведения ремонтных работ.

«По предварительным данным, причиной падения служебного лифта стало нарушение правил проведения ремонтных работ», - цитирует РИА Новости слова представителя экстренных служб столицы.

В МЧС подтвердили, что в результате происшествия двое рабочих погибли в результате падения лифта в гостинице на улице Большая Якиманка в Москве. Уточнялось, что лифт был служебным. Спасатели продолжают работать на месте трагедии.

При этом РИА Новости, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что погибшие при падении лифта не являются сотрудниками гостиницы, они трудились в компании по обслуживанию лифтового оборудования.