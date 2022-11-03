Опубликованы кадры подготовки к монтажу новых пролетов Крымского моста

Сейчас на освободившихся опорах идет монтаж оборудования для надвижки пролетов, которая начнется в середине ноября.

© Видео: Росавтодор © Фото: Росавтодор

На Крымском мосту завершился демонтаж поврежденных во время теракта металлоконструкций. Строители убрали четыре пролетных строения. Выполнить работы, несмотря на нестабильную погоду, удалось за три недели. Для этого срезали барьерное ограждение и с помощью гидромолота сняли асфальтобетонное покрытие. Кадры с моста показали в Росавтодоре.

Пролеты весом порядка 600 тонн разделили на блоки, плавучими кранами погрузили на баржу и вывезли на площадки складирования. Сейчас же на освободившихся опорах идет монтаж оборудования для надвижки пролетов, которая начнется в середине ноября.

«Параллельно рабочие вяжут арматуру и устраивают опалубку для бетонирования новых подферменных тумб, готовят площадку для надвижки», - сообщил главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов.

Также для пролетных строений уже завезли 1218 тонн металла. Монтажники собрали уже 75% металлоконструкций. Транспортировка первого пролетного строения к месту монтажа запланирована на середину ноября.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил президенту Владимиру Путину, что до 20 декабря планируется запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста. Чиновник отметил, что монтаж металлических конструкций планируется начать с 5 по 10 ноября.