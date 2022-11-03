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Опубликованы кадры подготовки к монтажу новых пролетов Крымского моста

Сергей Лебедев
22:14 03.11.2022
Сейчас на освободившихся опорах идет монтаж оборудования для надвижки пролетов, которая начнется в середине ноября.
© Видео: Росавтодор © Фото: Росавтодор
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На Крымском мосту завершился демонтаж поврежденных во время теракта металлоконструкций. Строители убрали четыре пролетных строения. Выполнить работы, несмотря на нестабильную погоду, удалось за три недели. Для этого срезали барьерное ограждение и с помощью гидромолота сняли асфальтобетонное покрытие. Кадры с моста показали в Росавтодоре.

Пролеты весом порядка 600 тонн разделили на блоки, плавучими кранами погрузили на баржу и вывезли на площадки складирования. Сейчас же на освободившихся опорах идет монтаж оборудования для надвижки пролетов, которая начнется в середине ноября.

«Параллельно рабочие вяжут арматуру и устраивают опалубку для бетонирования новых подферменных тумб, готовят площадку для надвижки», - сообщил главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов.

Также для пролетных строений уже завезли 1218 тонн металла. Монтажники собрали уже 75% металлоконструкций. Транспортировка первого пролетного строения к месту монтажа запланирована на середину ноября.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил президенту Владимиру Путину, что до 20 декабря планируется запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста. Чиновник отметил, что монтаж металлических конструкций планируется начать с 5 по 10 ноября.

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